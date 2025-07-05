MYK olağanüstü toplandı: CHP'nin Amasya mitingi iptal edilmeyecek
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı. CHP'nin bugün saat 20.30'da düzenleyeceği Amasya mitinginin iptal edilmeyeceği öğrenildi.
BirGün ANKARA
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Gözaltılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.
MYK toplantısında Ankara’da bulunan MYK üyeleri ile son operasyon ve gözaltılar değerlendirildi.
Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
MİTİNG İPTAL EDİLMEYECEK
BirGün'ün edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın katılacağı Amasya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi iptal edilmeyecek.
Miting saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
NE OLMUŞTU?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.