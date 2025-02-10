MYK ön seçim takvimini onayladı: Özel'in detayları yarın açıklaması bekleniyor

CHP Parti Meclisi (PM) ön seçim tarihinin belirlenmesi için oybirliğine yakın bir çoğunlukta Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler bugün yapılacak PM toplantısına çevrilmişti. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda PM, ön seçim tarihinin belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi. Söz konusu karar oybirliğine yakın bir çoğunlukla alındı.

MYK TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda MYK, ön seçim takvimi onayladı, aday kriterleri de belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda ön seçime ilişkin takvimden detaylar paylaşacağı öğrenildi.

Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi dün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya gelmişti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Özel, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…" ifadelerini kullanmıştı.