MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çayır'ın durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.
Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, hastaneye kaldırıldı.
Milli Yol Partisi'nden yapılan açıklamada, "Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir" denildi.
Açıklamada, "Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
