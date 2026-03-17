Myrath İstanbul'da konser verecek

2001 yılında Tunus’ta filizlenen, ardından Fransa’ya taşınarak uluslararası sahnelerde yerini alan Myrath; melodik riffler, sinematik orkestra dokular ve Afrika-Hint‐Avrupa kökenli ritimlerin buluştuğu özgün sound’uyla metal dünyasında “blazing desert metal” olarak tanımlanan bir çağı başlattı.

Tunus’un Ez-Zahra kentinde genç yaşta olan gitarist Malek Ben Arbia tarafından kurulan Myrath, adını Arapça’da “mirâth” yani “miras / legacy” kelimesinden aldı. İlk yıllarında blues, heavy ve death metal cover’larıyla sahneye çıkan ekip, kısa sürede kendi şarkılarını yazmaya yöneldi ve Doğu ile Batı müzik geleneklerini harmanladı.

Bugün bakıldığında Myrath, sadece müziğiyle değil; iki dünyayı birbirine bağlayan hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Kuzey Afrika kökenlerini metalin gücüyle birleştirerek, 2011 tarihli “Tales of the Sands” albümünden bu yana dünyanın dört bir yanında sahne aldı. 2024’te çıkan “Karma” albümüyle de yenilenmiş bir vizyonla dinleyiciyle buluştu.

2024’te Freedoom Metal Fest sahnesinden dinleyicilerine seslenen grup, bu kez “Wilderness of Mirrors” turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Avrupa turnesinin ilk konseri 4 Nisan Cumartesi 2026'da IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek. Katılımcılar, Myrath’ın benzersiz atmosferini doğrudan deneyimleme şansı bulacak; Orta Doğu ezgileriyle örülmüş sert gitarlar, etkileyici vokaller ve sahne görselliğiyle unutulmaz anlar yaşanacak. İster uzun süredir takip edin ister ilk kez tanışıyor olun; bu iki gece metal dinleyenler için kesintisiz bir enerji akışı vaat ediyor.