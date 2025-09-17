Myriam Sylla Kimdir? Başarıları, Kariyeri ve Galatasaray’daki Yeni Dönemi

Myriam Sylla, 8 Ocak 1995’te Palermo’da dünyaya gelen Fildişi asıllı İtalyan voleybolcudur. 184 cm boyunda ve 80 kilo olan yıldız smaçör, 320 cm’lik smaç yüksekliği ve 315 cm’lik blok becerisiyle dikkat çekmektedir. Sylla, 2025 itibarıyla Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin’in kadrosunda yer almakta ve aynı zamanda İtalya Kadın Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimleri arasında bulunmaktadır.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Voleybola genç yaşlarda başlayan Sylla, profesyonel kariyerine 2015’te Foppapedretti Bergamo ile adım attı. 2017’den itibaren Imoco Volley Conegliano formasıyla büyük başarılara imza attı. İtalya Kupası, Süper Kupa, Serie A şampiyonluğu ve 2019 Dünya Kulüpler Şampiyonası zaferi gibi birçok önemli kupa kazandı. Avrupa’da ve dünyada kazandığı başarılarla adını en üst düzey smaçörler arasına yazdırdı.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

İtalya Milli Takımı ile sayısız turnuvada boy gösteren Sylla, ülkesine büyük zaferler kazandırdı.

2024 Paris Olimpiyatları: Altın madalya

2025 Dünya Şampiyonası (Tayland): Altın madalya

2018 Dünya Şampiyonası: Gümüş madalya

2022 Dünya Şampiyonası: Bronz madalya

2022 ve 2024 Milletler Ligi: Altın madalya

2021 Avrupa Şampiyonası: Altın madalya

Bu başarılarla Sylla, İtalya’nın modern dönem en güçlü voleybol jenerasyonunun önde gelen oyuncularından biri oldu.

BİREYSEL ÖDÜLLER

Myriam Sylla, yalnızca takım başarılarıyla değil, bireysel ödülleriyle de öne çıktı.

2018 Dünya Şampiyonası – En İyi Smaçör

2019 Avrupa Şampiyonası – En İyi Smaçör

2021 Avrupa Şampiyonası – En İyi Dış Smaçör

2022 Dünya Şampiyonası – En İyi Dış Smaçör

2022/23 İtalya Ligi – En İyi Dış Smaçör

2024 Milletler Ligi – En İyi Dış Smaçör

2024 Paris Olimpiyatları – En İyi Dış Smaçör

2025 Milletler Ligi – En İyi Dış Smaçör

2025 Dünya Şampiyonası – En İyi Dış Smaçör

GALATASARAY DAİKİN’E TRANSFERİ

2025 sezonunda Galatasaray Daikin’e transfer olan Sylla, Sultanlar Ligi’nin rekabetçi ortamına yeni bir enerji kattı. Yıldız smaçörün hem hücum gücü hem de tecrübesi, Galatasaray’ın Avrupa ve lig hedeflerinde önemli bir rol oynayacak.