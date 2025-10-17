Myriam Sylla kimdir, hangi takımda oynuyor? Nereli ve başarıları neler?
Myriam Sylla kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sylla hangi takımda oynuyor? Sylla'nın kariyeri, başarıları ve detaylar haberimizde.
Myriam Fatime Sylla; İtalya Milli Takımı’nın yıldız dış oyuncusu (smaçör) ve Sultanlar Ligi’nde Galatasaray forması giyen tecrübeli bir sporcudur.
PROFİL BİLGİLERİ
|Ad Soyad
|Myriam Fatime Sylla
|Doğum
|8 Ocak 1995 — Palermo, İtalya
|Boy
|1,84 m
|Kilo
|80 kg
|Konum
|Dış vurucu (Smaçör)
|Mevcut Kulüp
|Galatasaray (Türkiye)
|Forma No
|17
|Milli Takım
|İtalya (2015–günümüz)
|Spike / Blok
|320 cm / 315 cm
ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI
- 2024 Paris Olimpiyatları Altın Madalya (Takım)
- 2025 Dünya Şampiyonası Altın Madalya (Takım)
- VNL 2022, 2024, 2025 Altın (Takım)
- Avrupa Şampiyonası 2021 Altın, 2019 Bronz (Takım)
KULÜP KARİYERİ
|Yıllar
|Kulüp
|Ülke
|2010–2011
|Progetto Volley Orago
|İtalya
|2012–2013
|MC-Carnaghi Villa Cortese
|İtalya
|2013–2018
|Volley Bergamo
|İtalya
|2018–2022
|Imoco Volley Conegliano
|İtalya
|2022–2025
|Vero Volley Milano
|İtalya
|2025–
|Galatasaray
|Türkiye
11 Ağustos 2025’te Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Sylla; 2015’ten bu yana İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın düzenli oyuncusudur. Avrupa Oyunları, Dünya Grand Prix, Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları’nda önemli başarılar elde etmiştir.
ULUSLARARASI BAŞARILAR (TAKIM)
|Organizasyon
|Yıl / Ev Sahibi
|Kazanım
|Olimpiyat Oyunları
|2024 — Paris
|Altın
|Dünya Şampiyonası
|2025 — Tayland
|Altın
|Dünya Şampiyonası
|2018 — Japonya
|Gümüş
|Dünya Şampiyonası
|2022 — Polonya/Hollanda
|Bronz
|FIVB Uluslar Ligi
|2022 — Ankara
|Altın
|FIVB Uluslar Ligi
|2024 — Bangkok
|Altın
|FIVB Uluslar Ligi
|2025 — Łódź
|Altın
|FIVB Dünya Grand Prix
|2017 — Nanjing
|Gümüş
|Avrupa Şampiyonası
|2021 — SRB/BUL/HRV/ROU
|Altın
|Avrupa Şampiyonası
|2019 — Türkiye
|Bronz
|Montreux Voleybol Masters
|2018 — İsviçre
|Altın
BİREYSEL ÖDÜLLER
- 2018 FIVB Dünya Şampiyonası — En İyi Smaçör
- 2019 Avrupa Şampiyonası — En İyi Smaçör
- 2021 Avrupa Şampiyonası — En İyi Smaçör
- 2022 FIVB Dünya Şampiyonası — En İyi Smaçör
- 2022/23 Lega Volley Femminile — En İyi Smaçör
- 2024 FIVB Uluslar Ligi — En İyi Smaçör
- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları — En İyi Smaçör
- 2025 FIVB Uluslar Ligi — En İyi Smaçör
SEÇİLMİŞ KULÜP BAŞARILARI
- Coppa Italia: 2015–16 (Volley Bergamo), 2019–22 döneminde çoklu şampiyonluk (Imoco Volley)
- İtalya Ligi: 2018–19, 2020–21, 2021–22 (Imoco Volley)
- İtalya Süper Kupası: 2018, 2019, 2020, 2021 (Imoco Volley)
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: 2020–21 Şampiyon (Imoco Volley), 2018–19 İkincilik
- FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası: 2019 Şampiyon (Imoco Volley)
KISACA BİYOGRAFİ VE DİĞER GİRİŞİMLER
Palermo’da, Fildişi Sahilli ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Sylla, genç yaşta voleybola başladı. 16 yaşında İtalyan vatandaşlığını aldı ve kısa sürede milli takıma yükseldi. 2019’da otobiyografik eseri Tutta la Forza Che Ho’yu yayımladı. 2024–2025 döneminde çocuk/ gençlik odaklı “Dream Volley” serisinin ortak yazarı olarak beş cilt kitap çıkardı.
SSS: MYRİAM SYLLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Myriam Sylla hangi takımda oynuyor?
2025–günümüzde Türkiye’de Galatasaray forması giyiyor.
Hangi pozisyonda görev yapıyor?
Doğal pozisyonu dış oyuncu/smaçördür.
Nereli ve milliyeti nedir?
Palermo (İtalya) doğumludur; İtalyan vatandaşıdır.
Öne çıkan milli takım madalyaları neler?
2024 Olimpiyat Altını, 2025 Dünya Şampiyonası Altını, 2022-2024-2025 VNL Altını, 2021 Avrupa Şampiyonası Altını.
Boyu ve atletik ölçüleri?
Boyu 1,84 m; spike 320 cm, blok 315 cm’dir.