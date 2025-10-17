Giriş / Abone Ol
Myriam Sylla kimdir, hangi takımda oynuyor? Nereli ve başarıları neler?

Myriam Sylla kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sylla hangi takımda oynuyor? Sylla'nın kariyeri, başarıları ve detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 17.10.2025 16:52
  • Giriş: 17.10.2025 16:52
  • Güncelleme: 17.10.2025 16:52
Kaynak: Haber Merkezi
Myriam Sylla kimdir, hangi takımda oynuyor? Nereli ve başarıları neler?
Foto: Depophotos

Myriam Fatime Sylla; İtalya Milli Takımı’nın yıldız dış oyuncusu (smaçör) ve Sultanlar Ligi’nde Galatasaray forması giyen tecrübeli bir sporcudur.

PROFİL BİLGİLERİ

Ad SoyadMyriam Fatime Sylla
Doğum8 Ocak 1995 — Palermo, İtalya
Boy1,84 m
Kilo80 kg
KonumDış vurucu (Smaçör)
Mevcut KulüpGalatasaray (Türkiye)
Forma No17
Milli Takımİtalya (2015–günümüz)
Spike / Blok320 cm / 315 cm

ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI

  • 2024 Paris Olimpiyatları Altın Madalya (Takım)
  • 2025 Dünya Şampiyonası Altın Madalya (Takım)
  • VNL 2022, 2024, 2025 Altın (Takım)
  • Avrupa Şampiyonası 2021 Altın, 2019 Bronz (Takım)

KULÜP KARİYERİ

YıllarKulüpÜlke
2010–2011Progetto Volley Oragoİtalya
2012–2013MC-Carnaghi Villa Corteseİtalya
2013–2018Volley Bergamoİtalya
2018–2022Imoco Volley Coneglianoİtalya
2022–2025Vero Volley Milanoİtalya
2025–GalatasarayTürkiye

11 Ağustos 2025’te Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sylla; 2015’ten bu yana İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın düzenli oyuncusudur. Avrupa Oyunları, Dünya Grand Prix, Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları’nda önemli başarılar elde etmiştir.

ULUSLARARASI BAŞARILAR (TAKIM)

OrganizasyonYıl / Ev SahibiKazanım
Olimpiyat Oyunları2024 — ParisAltın
Dünya Şampiyonası2025 — TaylandAltın
Dünya Şampiyonası2018 — JaponyaGümüş
Dünya Şampiyonası2022 — Polonya/HollandaBronz
FIVB Uluslar Ligi2022 — AnkaraAltın
FIVB Uluslar Ligi2024 — BangkokAltın
FIVB Uluslar Ligi2025 — ŁódźAltın
FIVB Dünya Grand Prix2017 — NanjingGümüş
Avrupa Şampiyonası2021 — SRB/BUL/HRV/ROUAltın
Avrupa Şampiyonası2019 — TürkiyeBronz
Montreux Voleybol Masters2018 — İsviçreAltın

BİREYSEL ÖDÜLLER

  • 2018 FIVB Dünya Şampiyonası — En İyi Smaçör
  • 2019 Avrupa Şampiyonası — En İyi Smaçör
  • 2021 Avrupa Şampiyonası — En İyi Smaçör
  • 2022 FIVB Dünya Şampiyonası — En İyi Smaçör
  • 2022/23 Lega Volley Femminile — En İyi Smaçör
  • 2024 FIVB Uluslar Ligi — En İyi Smaçör
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları — En İyi Smaçör
  • 2025 FIVB Uluslar Ligi — En İyi Smaçör

SEÇİLMİŞ KULÜP BAŞARILARI

  • Coppa Italia: 2015–16 (Volley Bergamo), 2019–22 döneminde çoklu şampiyonluk (Imoco Volley)
  • İtalya Ligi: 2018–19, 2020–21, 2021–22 (Imoco Volley)
  • İtalya Süper Kupası: 2018, 2019, 2020, 2021 (Imoco Volley)
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: 2020–21 Şampiyon (Imoco Volley), 2018–19 İkincilik
  • FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası: 2019 Şampiyon (Imoco Volley)

KISACA BİYOGRAFİ VE DİĞER GİRİŞİMLER

Palermo’da, Fildişi Sahilli ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Sylla, genç yaşta voleybola başladı. 16 yaşında İtalyan vatandaşlığını aldı ve kısa sürede milli takıma yükseldi. 2019’da otobiyografik eseri Tutta la Forza Che Ho’yu yayımladı. 2024–2025 döneminde çocuk/ gençlik odaklı “Dream Volley” serisinin ortak yazarı olarak beş cilt kitap çıkardı.

SSS: MYRİAM SYLLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Myriam Sylla hangi takımda oynuyor?

2025–günümüzde Türkiye’de Galatasaray forması giyiyor.

Hangi pozisyonda görev yapıyor?

Doğal pozisyonu dış oyuncu/smaçördür.

Nereli ve milliyeti nedir?

Palermo (İtalya) doğumludur; İtalyan vatandaşıdır.

Öne çıkan milli takım madalyaları neler?

2024 Olimpiyat Altını, 2025 Dünya Şampiyonası Altını, 2022-2024-2025 VNL Altını, 2021 Avrupa Şampiyonası Altını.

Boyu ve atletik ölçüleri?

Boyu 1,84 m; spike 320 cm, blok 315 cm’dir.

