Myriam Sylla kimdir, hangi takımda oynuyor? Nereli ve başarıları neler?

Sylla; 2015’ten bu yana İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı’nın düzenli oyuncusudur. Avrupa Oyunları, Dünya Grand Prix, Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları’nda önemli başarılar elde etmiştir.

KISACA BİYOGRAFİ VE DİĞER GİRİŞİMLER

Palermo’da, Fildişi Sahilli ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Sylla, genç yaşta voleybola başladı. 16 yaşında İtalyan vatandaşlığını aldı ve kısa sürede milli takıma yükseldi. 2019’da otobiyografik eseri Tutta la Forza Che Ho’yu yayımladı. 2024–2025 döneminde çocuk/ gençlik odaklı “Dream Volley” serisinin ortak yazarı olarak beş cilt kitap çıkardı.