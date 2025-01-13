Mythos Kitap’tan yeni bir öykü derlemesi: "Son Meyhane"

Yol Akademi Yayınları, modern edebiyatın etkileyici bir örneği olan "Son Meyhane" adlı öykü kitabını okuyucularla buluşturmaya hazırlanıyor.

Cem Alan’ın kaleminden çıkan bu eser, yalnızlık, aidiyet, yabancılaşma ve insan ruhunun derinliklerine dokunan hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

"Son Meyhane", sıradan yaşamların içinde saklı olan sıra dışı öyküleri okuyucusuna sunuyor.

Cem Alan, bu kitabında yalnızlık, kader, aidiyet ve hayattan kaçış gibi temaları işlerken, toplumsal bağların birey üzerindeki etkilerini de ortaya koyuyor.