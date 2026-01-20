N'Golo Kante'den Fenerbahçe açıklaması

Al-Ittihad’ın bonservis pazarlığında geri adım atmaması üzerine N’Golo Kante sürece doğrudan müdahil oldu. Fransız yıldız, Suudi kulübüne tek cümleyle Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti.

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferi için yürüttüğü görüşmelerde kritik bir eşik aşıldı. Sarı-lacivertli kulübün tüm şartları zorlamasına karşın Al-Ittihad cephesinin süreci ağırdan alması üzerine Fransız yıldızın bizzat devreye girdiği öğrenildi.

"ÖNCE YERİNİ DOLDURALIM"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kante için Al-Ittihad’ın çift haneli bonservis talebinde ısrarcı olması ve teknik direktör Sergio Conceiçao’nun “Önce yerini dolduralım” yaklaşımı, transfer sürecini çıkmaza soktu. Bu gelişmelerin ardından 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüne net bir mesaj verdiği iddia edildi.

Fanatik’te yer alan habere göre N’Golo Kante, Al-Ittihad yönetimine, “Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giymek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fransız yıldızın bu sözlerle transferdeki tavrını açıkça ortaya koyduğu ve sürecin hızlanmasını istediği aktarıldı.

Fenerbahçe cephesinde ise temaslar hız kesmeden devam ediyor. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek’in, transferi sonuçlandırmak amacıyla bu hafta yeniden Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Kante transferini ara dönemin en önemli hamlesi olarak görürken, gözler Al-Ittihad’ın Fransız oyuncunun bu net tavrına vereceği yanıta çevrildi.