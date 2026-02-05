N'Golo Kante ilk antrenmanına çıktı: Gençlerbirliği maçında sahada olacak mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi dünya yıldızı N'Golo Kante, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına başladı.

Antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Fransız yıldızın, sarı-lacivertli ekibin pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçında süre bulması bekleniyor. 34 yaşındaki Kante'nin herhangi bir problemi bulunuyor.

KANTE'NİN KARİYERİ

Futbola Fransa'nın Suresnes ekibinde başlayıp Boulogne'a transfer olan Kante, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Caen'e imza attı.

Caen'deki 2 sezonluk performansının ardından Premier Lig ekibi Leicester City'le anlaşmaya varan Kante, 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.

Kante, 2016-2017 sezonunda da Chelsea'de yampiyonluk yaşayarak üst üste 2 sezonda 2 farklı takımda Premier Lig'i kazandı.

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın as oyuncusu olan Kante, milli takımla kupayı kaldırmayı başardı.

Chelsea'de 7 sezon kalan, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Kulüpler Dünya Kupası kazanan Kante, 2023-2024 sezonu başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibiyle anlaşmaya vardı. Kante, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.