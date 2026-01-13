N'Golo Kanté Kim, Kaç Yaşında ve Hangi Mevkide Oynuyor? Güncel Piyasa Değeri Nedir?

Futbol dünyasının son yıllarda yetiştirdiği en özel orta saha oyuncularından biri olan N'Golo Kanté, kariyeri, başarıları ve transfer gelişmeleriyle yeniden gündemde. Özellikle “N'Golo Kanté kim?”, “kaç yaşında?” ve “hangi mevkide oynuyor?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son dönemde Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yönündeki gelişmeler de Kanté’ye olan ilgiyi artırmış durumda.

N'GOLO KANTÉ KİMDİR?

N'Golo Kanté, 29 Mart 1991 tarihinde Fransa’nın Paris şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine alt liglerde başlayan Kanté, çalışkanlığı, bitmeyen enerjisi ve oyun zekâsıyla kısa sürede Avrupa futbolunun en değerli orta sahaları arasına girdi. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde elde ettiği başarılarla modern futbolun sembol isimlerinden biri hâline geldi.

N'GOLO KANTÉ KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1991 doğumlu olan N'Golo Kanté, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşında. İleri yaşına rağmen sahadaki temposu, oyun disiplini ve fiziksel dayanıklılığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

N'GOLO KANTÉ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kanté’nin ana mevkisi ön libero. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlayan yıldız futbolcu, gerektiğinde merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. Top kapma becerisi, alan kaplama yeteneği ve oyunu okuma kabiliyeti, onu teknik direktörler için vazgeçilmez bir isim hâline getiriyor.

N'GOLO KANTÉ'NİN GÜNCEL KULÜBÜ VE SÖZLEŞME DURUMU

N'Golo Kanté, kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad formasıyla sürdürüyor. 1 Temmuz 2023 tarihinde kulübe katılan tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

N'GOLO KANTÉ'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Son güncellemelere göre N'Golo Kanté’nin güncel piyasa değeri 4,50 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kariyerinin zirve döneminde piyasa değeri 100 milyon euroya kadar yükselen yıldız futbolcu, tecrübesi ve liderliğiyle hâlâ birçok kulübün radarında yer alıyor.

AL-ITTİHAD PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Al-Ittihad formasıyla toplam 21 resmi maça çıkan Kanté, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Yüksek süre alma oranı ve ilk 11’deki istikrarı, takımın orta saha dengesinde önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ

Tecrübeli orta saha oyuncusunun adı son dönemde Türk futbolu ile de anılıyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yönündeki gelişmeler, transfer iddialarını daha da güçlendirmiş durumda. Bu gelişme, Süper Lig ve Avrupa arenası için önemli bir gündem başlığı oluşturuyor.

N'Golo Kanté, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performans ve kazandığı büyük kupalarla futbol tarihine adını yazdırmış özel oyuncular arasında yer alıyor. Al-Ittihad’daki performansı ve Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yönündeki gelişmeler, tecrübeli yıldızı yeniden transfer gündeminin merkezine taşıyor. Önümüzdeki süreçte Kanté ile ilgili yaşanacak gelişmeler, futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.