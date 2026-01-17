N'Golo Kante transferinde pürüz

Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferi için yürüttüğü görüşmelerde süreç, Al-Ittihad cephesinden gelen karar nedeniyle zora girdi.

Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızla sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtilirken Suudi Arabistan ekibi oyuncunun bonservisi konusunda geri adım atmıyor.

"BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Al-Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao’nun yönetime ilettiği, “Kante’yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir” şeklindeki değerlendirmesinin ardından kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta sahayı bonservissiz bırakmama kararı aldı.

Sabah’ta yer alan habere göre Suudi kulübü, Kante için Fenerbahçe’den 15 milyon euro bonservis talep etti. Bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertliler ise pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Avrupa’ya dönmeye sıcak bakan N’Golo Kante’nin, Al-Ittihad’ın 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren yeni sözleşme teklifini reddettiği öğrenildi.

Fransız oyuncunun Fenerbahçe ile 2.5 yıllık ve yıllık 8 milyon euro maaş üzerinden anlaşmaya hazır olduğu ifade edildi.