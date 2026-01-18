N'Golo Kante transferinde son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, oyuncuyla 2,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme konusunda anlaşmaya varırken, Al-Ittihad ile yapılan bonservis görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’in, Kante için Fenerbahçe’den 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe’nin, transfer sürecinde N’Golo Kante’yi de devreye soktuğu öğrenildi.

Yapılan görüşmede oyuncuya, kulüpte önemli bir rol üstleneceği ve taraftarın kendisini büyük bir heyecanla beklediği mesajının iletildiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Kante’den kulübü Al-Ittihad ile görüşerek transfer sürecinde kolaylık talep etmesini istediği kaydedildi.

N’Golo Kante’nin de bu talep doğrultusunda Al-Ittihad yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı belirtilirken, taraflar arasındaki temasların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Al-Ittihad’in vereceği kararın, transferin tamamlanıp tamamlanmayacağını belirleyeceği ifade ediliyor.