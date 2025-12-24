n11, uygulama indirene 1.000 TL kupon verdi: 'Fiyat hatası' denilerek tüm siparişler iptal edildi

Son dönemde dijital pazarlama stratejileri arasına giren "uygulama indirme karşılığı indirim" kampanyalarından biri tüketici mağduriyetine dönüştü.

n11 isimli e-ticaret platformu, kupon kampanyası yaparak binlerce kullanıcıya mobil uygulamasını indirtip D'S Damat mağazasını takip ettirdikten sonra tanımlanan kuponları ve verilen siparişleri "fiyat hatası" gerekçesiyle iptal etti.

Online satış mağazası n11 9 Aralık 2025'te 22.00'den sonra N11 tarafından telefonlara bildirim gönderilerek n11 uygulaması indirip D'S Damat mağazasını takip edenlere 1.000 TL kupon verileceği mesajı gönderildi.

Bunun üzerine binlerce kişi söz konusu indirimden faydalanmak için n11 uygulamasını telefonlarına indirerek D'S Damat sayfasını takibe aldı.

Mağazanın uygulamasını indirip takip edenlere ise 1.000 TL kupon tanımlandı. Tüketicilere 1 Ocak 2026'ya kadar kuponlarını kullanabileceklerine dair açıklama metni gönderildi.

Alışverişini kupon tanımlanır tanımlanmaz online bankacılık işlemleriyle alışveriş yapan müşterilere n11 tarafından 'siparişiniz alınmıştır' mesajı gönderildi.

"ÜRÜN STOKTA YOK" YAZISI

Alışverişini tamamlamayan ve kupon tanımlanan diğer tüketiciler ise yaklaşık yarım saat sonra sepete ekledikleri ürünleri satın almaya çalıştıklarında 'ürün stokta yok' yazısıyla karşılaştı. Daha sonra kupon tanımlanan kişiler 'tanımlı kuponunuz bulunmamaktadır' uyarısıyla karşılaştı.

Kuponları n11 sisteminde görünen bazı tüketiciler ise kuponlarını kullanmak istediklerinde 'stok yok' uyarısıyla karşılaştı. Sipariş işlemlerini gerçekleştirilen ve ürünlerinin teslim edilmesini bekleyen bazı tüketicilere ise n11 tarafından yeniden mesaj atılarak ürünlerin 'hatalı fiyat' gerekçesiyle iptal edildiği mesajı gönderildi.

Binlerce kişiye gönderilen mesajın açıklamasında, "Siparişiniz sistemsel sorun kaynaklı hatalı kupon tanımlanması nedeni ile iptal edilmiş olup ücret iadesi hesabınıza yansıtılacaktır" denildi.

Kendilerine kupon tanımlanan ve 1 Ocak 2026'ya kadar kullanım hakkı verilen tüketicilerin indirim kuponları n11 tarafından açıklama yapılmaksızın iptal edildi.

ŞUBAT 2025'TE DE 1500 TL KUPON TANIMLANIP İPTAL EDİLMİŞ

Tüketici şikâyet sayfalarında n11'in Şubat 2025'te de benzer bir uygulama yaptığı ve tüketicilere 1500 TL değerinde kupon tanımladığı ancak verilen siparişlerin ertesi gün iptal edildiği ortaya çıktı. Yapılan itirazların ardından n11 tarafından tüketicilere, "150 TL olarak tanımlanması gereken kupon teknik hata kaynaklı 1500 TL olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple siparişiniz işleme alınmamıştır" mesajları gönderildi.

Konuya ilişkin n11 müşteri hizmetleriyle yaptığımız görüşmede konuya ilişkin bir açıklama yapamayacaklarını ilettiler. Süreci sormak için 'bir yetkilinizle görüşmek istiyoruz' talebine ise müşteri hizmetleri 'konuyla ilgili bilgi veremeyiz' açıklamasında bulundu.

D'S Damat müşteri hizmetleri ise sorumluluğun n11'de firmalarının kampanyalarını yürüten yetkililerden kaynaklandığını ileri sürdüler.

TAKİPÇİ VE ÜYE SAYISINI ARTTIRMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

Binlerce kişinin kupon bildirimi üzerine n11 uygulamasını indirip D'S Damat mağazasını takibe alması ancak sonrasında kuponların ve siparişlerin iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Tüketici şikâyet platformlarında, bu sürecin n11 ve D'S Damat iş birliğiyle "takipçi kazanmak ve üye sayısını artırmak" amacıyla bilinçli olarak kurgulanmış bir yöntem olabileceği yorumları yapıldı.

Tüketiciler, kişisel verilerini paylaşıp uygulama indirdiklerini ancak hak ettikleri hizmeti alamadıklarını belirterek, markaların bu yolla etkileşim sayılarını artırmayı hedeflediğini öne süren eleştirilerde bulundu.

"KAMPANYANIN GERİ ALINMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, konuya ilişkin BirGün'e yaptığı açıklamada, “Hatalı kupon' gerekçesi, tüketici hukuku bakımından geçerli bir savunma değildir" dedi.

Kılıç yaptığı değerlendirmede, "n11 tarafından gönderilen bildirimde yer alan 'uygulamayı indir – mağazayı takip et – 1.000 TL kupon kazan' vaadi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca bağlayıcı bir kampanya vaadi niteliğindedir. Tüketici, kampanya şartlarını eksiksiz şekilde yerine getirmiştir. Bu aşamadan sonra satıcı veya aracı platformun kampanyayı tek taraflı olarak geri alması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"SATICININ VE PLATFORMUN SORUMLULUĞUNDADIR"

'Hatalı fiyat listesi' açıklaması kötü niyetli bir savunma niteliği taşımaktadır' diyen Ergün Kılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Sipariş onayı ve sözleşmenin kurulması açısından bakıldığında; tüketiciye 'Siparişiniz alınmıştır' bildirimi gönderilmiş, ödeme alınmış, kupon tanımlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu süreçte mesafeli satış sözleşmesi kurulmuştur. Sonradan ileri sürülen 'hatalı kupon' ya da 'istemsel sorun' gerekçeleriyle yapılan iptal işlemleri hukuken geçerli değildir. Zira sistemsel hata, stok yönetimi ve fiyat denetimi satıcının ve platformun sorumluluğundadır.

Bu olayda ileri sürülen 'hatalı fiyat' savunması da yerinde değildir. Kampanya; binlerce kişiye, planlı ve organize şekilde, belirli bir mağaza için, uygulama indirme ve mağaza takibi şartına bağlanarak düzenlenmiştir. Bu durum 'açık ve bariz hata' olarak değil, organizasyonel bir kusur olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 'hatalı fiyat' iddiası, kötü niyetli bir savunma niteliği taşımaktadır.

Somut olayda birden fazla ihlal birlikte gerçekleşmiştir: Tüketicinin uygulama indirmeye zorlanması, Stok varmış gibi algı yaratılması, Tanımlanan kuponun sonradan geçersiz kılınması, Şeffaf olmayan iptal gerekçeleri sunulması, Yetkili ve muhatap bir merci gösterilmemesi. Bu uygulamalar; aldatıcı ticari uygulama, haksız ticari uygulama ve tüketici güveninin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir."

"BASİT BİR TEKNİK HATA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

'Hatalı kupon' gerekçesi tüketici hukuku bakımından geçerli bir savunma değildir' diyen Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "Tüketiciler yalnızca ücret iadesiyle yetinmek zorunda değildir. Tüketici; Sözleşmenin aynen ifasını (ürünün kuponlu fiyattan teslimini), aynı ürün yoksa muadil ürün teminini, talep edebilir. Bu haklar, tüketicinin seçimlik hakları kapsamındadır. Ayrıca zarar oluşmuşsa tazminat talebi de mümkündür.

Öte yandan, kupon kullanılarak yapılan alışverişlerde ödenen bedellerin 3 ila 7 gün içinde iade edileceğinin bildirilmesi, binlerce tüketicinin parasının bu süre boyunca firma tarafından ticari olarak kullanılması sonucunu doğurmaktadır.

n11’in bu olayda “sadece aracı platform” savunmasına sığınması da mümkün değildir. Zira kampanya bizzat n11 tarafından duyurulmuş, kupon n11 tarafından tanımlanmış ve iptal işlemi de yine n11 tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak bu olay, basit bir teknik hata olarak değerlendirilemez. Tüketiciyi platforma çekmek amacıyla oluşturulan, ardından tek taraflı olarak geri alınan bağlayıcı bir kampanya söz konusudur. Sipariş onayı verilmiş, ödeme alınmış ve sözleşme kurulmuştur. “Hatalı kupon” gerekçesi, tüketici hukuku bakımından geçerli bir savunma değildir" sözlerine yer verdi.