Naci Görür, '7 ve üzeri olursa' diyerek uyardı: Ege Denizi'ndeki depremler hangi illeri etkiler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; 28 Ocak'tan itibaren Ege Denizi'nde en büyüğü 4.8 olan 400'ü aşkın deprem oldu. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin uyarılarını sürdürdü.

DEPREMLER HANGİ İLLERİ ETKİLER?

Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yerel yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

NTV yayınında konuşan Naci Görür, Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çekerek, "Çok büyük depremler üretebilir Helen, Kıbrıs yayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre" dedi.

"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, şunları kaybetti:

"7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm."