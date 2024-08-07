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Naci Görür, Adana'daki depremleri değerlendirdi: 6 Şubat etkisi olabilir

Adana'da bu sabah meydana gelen 3 deprem hakkında açıklama yapan Naci Görür, "6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi.

Güncel
  • 07.08.2024 11:17
  • Giriş: 07.08.2024 11:17
  • Güncelleme: 07.08.2024 11:26
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür, Adana'daki depremleri değerlendirdi: 6 Şubat etkisi olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Kozan ilçesinde sabah erken saatlerde art arda meydana gelen 3 depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin doğrudan Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını ancak ondan enerji transfer etmiş olabileceğini vurgulayan Görür, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin de etkili olabileceğini söyledi.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32, 05:33 ve 05:34'te büyüklükleri 4.6, 4.5 ve 4.0 olan 3 deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

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