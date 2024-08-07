Naci Görür, Adana'daki depremleri değerlendirdi: 6 Şubat etkisi olabilir

Adana'da bu sabah meydana gelen 3 deprem hakkında açıklama yapan Naci Görür, "6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Kozan ilçesinde sabah erken saatlerde art arda meydana gelen 3 depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin doğrudan Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını ancak ondan enerji transfer etmiş olabileceğini vurgulayan Görür, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin de etkili olabileceğini söyledi.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sevgiyle pic.twitter.com/CpLLqKZ7tK — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 7, 2024

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32, 05:33 ve 05:34'te büyüklükleri 4.6, 4.5 ve 4.0 olan 3 deprem meydana geldiğini duyurmuştu.