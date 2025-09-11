Naci Görür, Ankara'daki depremin ardından uyardı: "Büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çankırı Fay zonu için uyardı.

Görür, X hesabından yaptığı açıklamada, depremin ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde yaşandığını vurgulayarak, bu zonun büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebileceğini söyledi.

Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.