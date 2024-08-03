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Naci Görür, Bursa'daki depremi yorumladı: Aynı fay daha büyük depreme yol açabilir

Bursa'da meydana gelen 4 şiddetindeki depreme dair açıklama yapan Naci Görür, depremin oluştuğu fayın daha yüksek deprem üretme potansiyeline de sahip olduğunu söyledi.

Güncel
  • 03.08.2024 15:25
  • Giriş: 03.08.2024 15:25
  • Güncelleme: 03.08.2024 15:30
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür, Bursa'daki depremi yorumladı: Aynı fay daha büyük depreme yol açabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabaha karşı meydana gelen 4 şiddetindeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirterek, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var" uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, şu açıklamayı yaptı:

Bursada 4 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Naci Görürden anket tepkisi: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz
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