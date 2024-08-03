Naci Görür, Bursa'daki depremi yorumladı: Aynı fay daha büyük depreme yol açabilir

Bursa'da meydana gelen 4 şiddetindeki depreme dair açıklama yapan Naci Görür, depremin oluştuğu fayın daha yüksek deprem üretme potansiyeline de sahip olduğunu söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabaha karşı meydana gelen 4 şiddetindeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirterek, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var" uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, şu açıklamayı yaptı: