Naci Görür, Bursa'daki depremi yorumladı: Aynı fay daha büyük depreme yol açabilir
Bursa'da meydana gelen 4 şiddetindeki depreme dair açıklama yapan Naci Görür, depremin oluştuğu fayın daha yüksek deprem üretme potansiyeline de sahip olduğunu söyledi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabaha karşı meydana gelen 4 şiddetindeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirterek, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var" uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, şu açıklamayı yaptı:
Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri pic.twitter.com/xQ91VUYkJa— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 3, 2024