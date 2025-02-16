Naci Görür 'Büyük deprem beklediğimiz' yer diyerek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 02.24’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremi sonrasında bir paylaşım yaptı.

Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır. Sevgiyle pic.twitter.com/lIYKB4E9cb — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 16, 2025

“ BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER”

Görür paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”