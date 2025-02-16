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Naci Görür 'Büyük deprem beklediğimiz' yer diyerek uyardı

Bingöl'de gece saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. "Deprem KAF üzerinde" diyen Görür, buranın büyük deprem beklenen bölge olduğunu ifade etti.

Güncel
  • 16.02.2025 18:08
  • Giriş: 16.02.2025 18:08
  • Güncelleme: 16.02.2025 18:15
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür 'Büyük deprem beklediğimiz' yer diyerek uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 02.24’te  4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremi sonrasında bir paylaşım yaptı.

“ BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER”

Görür paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”

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