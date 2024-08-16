Naci Görür'den 17 Ağustos'un yıl dönümünde çağrı: "Aksi halde çok üzüleceğiz"

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümünde hükümet ve yerel yönetimlere işbirliği çağrısında bulundu.

Naci Görür, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda" ifadelerini kullandı.

"Halkın denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart" diyen Görür'ün yaptığı açıklama şöyle:

"17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminden sonra bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi ve bölgenin genelde, İstanbul’un özelde depreme hazırlanması gerektiğini söyledi. Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda.

İstanbulun depreme hazırlanması için hükümet, yerel yönetim ve İstanbul halkının el ele vermesi, birbirine yardımcı olması ve birlikte çalışması şart. Hükümet ve yerel yönetimin kararlı bir irade göstermesi, halkın ise denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. Sakın ola ki 6 Şubat depremlerini unutmayın, saygılar."