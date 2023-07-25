Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı. Görür, 6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını söyledi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana Kozan'da saat 8.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Görür, 6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgedeki fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını ifade etti.
Prof. Dr. Görür’ün açıklaması şöyle:
“Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle”
Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle pic.twitter.com/nlKMJxVaeG— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 25, 2023