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Naci Görür'den Adana depremi açıklaması

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı. Görür, 6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını söyledi.

Güncel
  • 25.07.2023 09:56
  • Giriş: 25.07.2023 09:56
  • Güncelleme: 25.07.2023 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
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Naci Görür'den Adana depremi açıklaması

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana Kozan'da saat 8.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görür, 6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından bölgedeki fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim yaşandığını ifade etti.

Prof. Dr. Görür’ün açıklaması şöyle:

“Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle”

Adanada 5.5 büyüklüğünde deprem
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