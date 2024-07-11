Naci Görür'den Afyonkarahisar depremi sonrası açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlere ilişkin "Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili" yorumunu yaptı.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar'da art arda meydana gelen 4.4 ve 3.5 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.

Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre, saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Saat 06.30'daki depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliğ görece yüksek sayılır."