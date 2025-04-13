Naci Görür'den Amasya depremi açıklaması: Endişe edilecek bir şey yok

Amasya Taşova'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem ve faya dair önemli bilgiler verdi. Görür açıklamasında şunları kaydetti:

"Destek-Taşovası, Amasya’da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF’ın ana kolu üzerinde. Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay. Sevgiyle"