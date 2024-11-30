Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması: Anlamak bu kadar zor mu?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından "Anlamak bu kadar zor mu" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyor ve ergeç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür diyorum. Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü bilmiyoruz. Deprem beklediğimiz yerleri de açıklıyoruz. AMA ŞUNU DİYORUM: Madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi AFET DİRENÇLİ hale getirelim, onu talep edelim. Lütfen ağzımızı açar açmaz kendi amaçlarınız için ağzınızı açmayınız, manşet atmayınız, beni kullanarak kendinizce birşey yapmayınız çok rica ediyorum."

ANLAMAK BU KADAR ZORMU?

Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyor ve ergeç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür diyorum. Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 29, 2024

Görür, geçen hafta Antalya'ya 7 ve üzerinde deprem uyarısında bulunmuştu. "Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var" diyen Görür, "Antalya'yı betonlaştırmayın" çağrısı yapmıştı.