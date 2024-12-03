Naci Görür'den Aydın'daki depreme ilişkin açıklama

AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay. Sevgiyle pic.twitter.com/Sv2j6dcRVY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 3, 2024

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay" dedi.