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Naci Görür'den Aydın'daki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Aydın'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Güncel
  • 03.12.2024 20:41
  • Giriş: 03.12.2024 20:41
  • Güncelleme: 03.12.2024 20:49
Naci Görür'den Aydın'daki depreme ilişkin açıklama
AA

AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay" dedi.

Aydında 4 büyüklüğünde deprem
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