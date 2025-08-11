Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası açıklama: Beklenen büyük Marmara depremini etkiler mi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu.

Depremin ardından sosyal medyadan açıklamalar yapan Prof. Dr. Görür, ilk paylaşımında, "Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" dedi.

"TEK ÇÖZÜM DEPREM DİRENÇLİ KENTLER"

Ardından yaptığı açıklamada ise yıkımların geldiğini ifade ederek, "Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz. Unutmayın tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

'Sındırgı'da meydana gelen deprem beklenen büyük Marmara depremini etkiler mi?' sorunu da yanıtlayan Naci Görür şunları kaydetti:

"Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun."

SINDIRGI DEPREMİ NEYİN UYARISI?

Son paylaşımında ise 'deprem dirençli kentler' uyarısını tekrar eden Naci Görür, çağrıda bulunarak, "Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim" dedi. Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:

"Sındırgı depremi neyin uyarsıdır? Deprem dirençli kentlerin uyarısdır. Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok. Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim. Bak bizimkinden daha büyük depremlerde insan ölmüyor, bizde 7 ve daha büyüğünde on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz. Daha bıkmadık mı? Yeter değil mi? Geçmiş olsun."