Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası açıklama: "Stres birikimi fazla"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sabah meydana gelen merkez üssü Bingöl Kiğı olan 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada depremin olduğu bölgede stres birikiminin fazla olduğunu söyledi.

Görür, paylaşımında şunları kaydetti: "Demirkanat- kiğı/Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Karlıova fay düğümüne yakın, muhtemelen Yedisu zonu içerisinde. Depremin olduğu bölgede stres birikimi fazla. Geçmiş olsun."