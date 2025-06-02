Naci Görür'den Bingöl için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 14.42’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Aynı bölgede 29 Mayıs’ta da 4,3 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedilmişti.

Peş peşe yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların Yedisu Fayı’na benzer özellikler gösteren isimsiz bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun.”