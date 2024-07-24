Naci Görür'den Bingöl, Kıbrıs ve Marmara için deprem uyarısı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabileceğini söyledi. Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini belirtti. Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz" dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabileceği uyarısı yaptı. Görür, Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğini söyledi.

NTV'ye konuşan Görür, "En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu" dedi. Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vurguladı.

Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.

Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı.

Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, "Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor" dedi.

"Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir Tıpkı Helen Bıbrıs yayının 1856 senedinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Ürettiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş."

Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz" dedi.