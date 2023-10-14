Naci Görür'den Bolu'da 4.5'lik depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum" dedi.

Bolu’da saat 17.07’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,3 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu’daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok am ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle pic.twitter.com/TAuSUsJLry — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 14, 2023

Görür, “Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle” ifadesini kullandı.