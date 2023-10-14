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Naci Görür'den Bolu'da 4.5'lik depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum" dedi.

Güncel
  • 14.10.2023 20:33
  • Giriş: 14.10.2023 20:33
  • Güncelleme: 14.10.2023 20:42
Naci Görür'den Bolu'da 4.5'lik depreme ilişkin açıklama
AA

Bolu’da saat 17.07’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7,3 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu’daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Görür, “Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle” ifadesini kullandı.

Boluda 4,5 büyüklüğünde deprem
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