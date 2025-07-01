Naci Görür'den Bursa'daki depremler hakkında açıklama: Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Görür, ilk deprem için "KAF'ın güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" ifadelerini kullandı.

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli. pic.twitter.com/jMgFhw67UI — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 1, 2025

Görür, yaklaşık 1 saat sonra meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem için ise "Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli" dedi.