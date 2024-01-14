Naci Görür'den dikkat çeken Bolu depremi değerlendirmesi

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sabah Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu. Prof. Dr. Görür, "KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 09:01'de meydana gelen depremin derinliği, 10.79 km olarak ölçüldü.

Bolu'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir."