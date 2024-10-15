Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: "6 Şubat depremlerinin tezahürü"
Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor."
Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. DepremDoğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Sevgiyle pic.twitter.com/S47kz0ARSh— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 15, 2024