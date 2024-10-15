Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: "6 Şubat depremlerinin tezahürü"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor."