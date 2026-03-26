Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası açıklama

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, kırılmanın gerçekleşmiş olabileceği fayları ve bölgedeki deprem potansiyelini anlattı.

"Bugünkü deprem ya bu depremde kırlmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça" diyen Görür şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Alıncık, Elazığ’da sığ ve küçük bir deprem (4,3) oldu. 2020’de bu bölgede 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bugünkü deprem ya bu depremde kırlmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun."