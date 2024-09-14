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Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması: KAF değil

Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik depremi yorumlayan Naci Görür, "Sığ bir deprem. KAF değil" dedi.

Güncel
  • 14.09.2024 15:16
  • Giriş: 14.09.2024 15:16
  • Güncelleme: 14.09.2024 15:19
Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması: KAF değil

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dün sabah meydana gelen 4.1'lik deprem hakkında paylaşım yaptı.

Daha önce Erzican ve Bingöl'e dikkat çekerek 'büyük depremler' yaşanabileceği uyarısında bulunan Görür, bu depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.

Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:

Erzincanda 4.1 büyüklüğünde deprem
Naci Görürden 7.4lük deprem uyarısı
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