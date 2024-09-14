Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması: KAF değil

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dün sabah meydana gelen 4.1'lik deprem hakkında paylaşım yaptı.

Daha önce Erzican ve Bingöl'e dikkat çekerek 'büyük depremler' yaşanabileceği uyarısında bulunan Görür, bu depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.

Görür, şu değerlendirmeyi yaptı: