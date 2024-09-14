Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması: KAF değil
Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik depremi yorumlayan Naci Görür, "Sığ bir deprem. KAF değil" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dün sabah meydana gelen 4.1'lik deprem hakkında paylaşım yaptı.
Daha önce Erzican ve Bingöl'e dikkat çekerek 'büyük depremler' yaşanabileceği uyarısında bulunan Görür, bu depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.
Görür, şu değerlendirmeyi yaptı:
9 saat önce Şiran-Yedibölük/Gümüşhane’de 4,1 sığ bir deprem oldu. Muhtemelen Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF DEĞİL !)sevgiyle pic.twitter.com/yBW4tNitrc— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 13, 2024