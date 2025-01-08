Naci Görür'den Erzurum depremi açıklaması: Doğu Anadolu sıkışıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum Pasinler'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:30'da meydana gelen depremin derinliği, 14.81 km olarak açıklandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."