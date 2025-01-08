Naci Görür'den Erzurum depremi açıklaması: Doğu Anadolu sıkışıyor
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'da bu sabah saat 04:30'da meydana gellen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum Pasinler'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04:30'da meydana gelen depremin derinliği, 14.81 km olarak açıklandı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."
Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun pic.twitter.com/NK2jSqzOe3— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2025