Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Naci Görür'den Erzurum depremi açıklaması: Doğu Anadolu sıkışıyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'da bu sabah saat 04:30'da meydana gellen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor" dedi.

Güncel
  • 08.01.2025 10:21
  • Giriş: 08.01.2025 10:21
  • Güncelleme: 08.01.2025 10:23
Naci Görür'den Erzurum depremi açıklaması: Doğu Anadolu sıkışıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum Pasinler'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:30'da meydana gelen depremin derinliği, 14.81 km olarak açıklandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."

BirGün'e Abone Ol