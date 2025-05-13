Naci Görür'den İstanbul'da hissedilen deprem sonrası uyarı: Fay hattını işaret etti

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde saat 07.18'de meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin uyarılarda bulundu.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Kumburgaz Fay zonunda hareketliliğin sürdüğünü belirtti.

Görür, paylaşımında, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.