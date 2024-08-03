Naci Görür'den 'istifa' açıklaması

Deprem Bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiği söylentilerinin eski olduğunu ve 2014 yılında İTÜ'den emekli olduğunu açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, istifa edeceğine dair iddialara yanıt verdi.

X hesabından açıklama yapan Görür, istifa söylentilerinin eski olduğunu ve 2014 yılında İTÜ'den emekli olduğunu ifade etti.



Görür ayrıca, birçok özel üniversitenin kendisine çeşitli görevler teklif ettiğini ancak Türkiye'deki üniversitelerle ilgilenmediğini belirtti.

Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye’deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ’den emekli oldum. Bir çok özel üniversite bana… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 3, 2024

'ÖLÜNCEYE KADAR HİZMET EDECEĞİM'

Görür'ün X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar, bugünlerde benim Türkiye’deki akademik dünya ve üniversitelerle ilgili bir demecim dolaşıyor ve tüm deprem ile ilgili çalışmalardan istifa edeceğim söyleniyormuş. Arkadaşlar bu yazı eski. Ben 2014 yılında İTÜ’den emekli oldum.