Naci Görür'den İzmir için 7 üzeri deprem, 2 kente ise tsunami uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; 28 Ocak'tan itibaren Ege Denizi'nde en büyüğü 4.8 olan 800'e yakın deprem oldu. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin uyarılarını sürdürdü.

"İZMİR DEPREM ÜRETEN KAYNAKLARA SAHİP"

Naci Görür, DHA ve Kafa TV'ye yaptığı değerlendirmede bir dizi uyarıda bulundu. "İzmir’in çok sayıda deprem üreten kaynaklara sahip olduğunu söyleyen Görür "Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler, özellikle Kıbrıs Helen yayında olan yani Doğu Akdeniz’de olan depremler İzmir’i etkiler, Manisa’da olan depremler İzmir’i etkiler, Gediz grabeni İzmir’i etkiler, Balıkesir’de olan İzmir’i etkiler" dedi.

Prof. Dr. Görür şunları kaydetti:

"İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var! Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok işin kötü yanı biz bunun farkında değiliz. İzmir milletvekillerinin de ben bu durumdan haberdar olduklarını hiç zannetmiyorum. İzmir çok enteresan bir yer, deprem üreten çok kaynağı var. İzmir'in tarihi depremlerine bakarsanız hep İzmir depremi diye çok sayıda deprem çıkar. İzmir'de 7.0 büyüklüğünden fazla fay hattı riski olan en az 15 fay hattı var. Bu kesin. Deprem gelir ondan sonra bakarız mantığı var. Bu faylar nerede? Faylar hareketlenirse şehrim nasıl zarar görür? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu düşünmesi lazım, ama önemsemiyoruz maalesef. İzmir'de üzerinde bina olan fay hatları var, bunlar beni hiç şaşırtmaz. İzmir bir fay hattının üzerine büyüdü."

2 KENT İÇİN TSUNAMİ UYARISI!

Görür, meydana gelen depremler hakkında Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yaşayanlara uyarılarda bulunarak tsunami riskine dikkat çekti. Bu depremleri daha önceden sıklaşabileceğini öngördüğünü söyleyen Görür, "Ben ilk twit attğım zaman Santorini’de depremler başlamıştı. Bu depremlerin daha sıklaşacağını, sıklaşabileceğini öngördüm. Düşünmediğimiz şekilde gelişirse Türkiye’nin Ege kıyılarının zarar görebileceği konusunda da halkı uyardım. Halen de bu uyarıyı yapıyorum. Santorini’de olan depremler daha büyük bir depreme neden olur ve Türkiye kıyılarına yakınlaşırsa hem tsunami hem de güney alanlarımızda özellikle Aydın ile Muğla arasında belli ölçüde yıkıma neden olabilir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin dikkatli olması gerektiğini söylüyorum" dedi.

"BU DEPREM FIRTINASI 5-10 GÜN İÇERİSİNDE AZALIP YOK OLACAKTIR"

Deprem fırtınasının bir süre sonra sona ereceğini söyleyen Prof. Dr. Görür, "Belki de hiçbir şey olmayacak. Afet boyutunda bir hareket olmayacak. Bu deprem fırtınası 5 - 10 gün içerisinde azalıp yok olacaktır. Çünkü deprem fırtınalarının böyle bir özelliği de var. Genellikle büyük bir yıkıma neden olmadan, büyük bir depreme neden olmadan, gerekli hareketleri son buldurabiliyor. Sık sık olması o gerilmenin devam ettiğini, etkin olduğunu gösteriyor. Hiç azalan bir şey yok. Aksine gittikçe çoğalıyor. Gittikçe gelişip, büyük faylar oluşturacak, deprem oluşturacak evreye gelirse, o zaman daha zararlı olabilir. Türkiye'yi de etkileyebilir. Ama aksi halde bugün dalma-batma hareketine bağlı olarak lokal bir bölgede kırılma, gerilme, normal faylanma ve belli ölçüde volkanik faaliyetler sonucu bugünkü depremler oluşuyor. Büyük bir deprem oluşturması için daha fazla yırtılmanın, kırılmanın olması lazım" ifadelerini kullandı.