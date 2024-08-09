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Naci Görür'den Kaş açıklarındaki depremlere ilişkin açıklama

Kaş açıklarında meydana gelen depremleri değerlendiren Naci Görür, Helen-Kıbrıs yayına dikkat çekti.

Güncel
  • 09.08.2024 14:57
  • Giriş: 09.08.2024 14:57
  • Güncelleme: 09.08.2024 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Kaş açıklarındaki depremlere ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Kaş ilçesinin açıklarında art arda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Helen-Kıbrıs yayında çok sayıda deprem meydana geldiğini belirten Görür'ün paylaşımı şöyle:

Naci Görür, Adanadaki depremleri değerlendirdi: 6 Şubat etkisi olabilir
Akdenizde art arda depremler
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