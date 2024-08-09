Naci Görür'den Kaş açıklarındaki depremlere ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Kaş ilçesinin açıklarında art arda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Helen-Kıbrıs yayında çok sayıda deprem meydana geldiğini belirten Görür'ün paylaşımı şöyle:

Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor. Sevgiyle pic.twitter.com/lsziH35dem