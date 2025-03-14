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Naci Görür'den 'Konya depremi' uyarısı: "Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay"

Konya'nın Kulu ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe 4.2 ve 3.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Korkutan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den "Tüm bölgeyi etkileyebilir" uyarısı geldi.

Güncel
  • 14.03.2025 18:21
  • Giriş: 14.03.2025 18:21
  • Güncelleme: 14.03.2025 18:28
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den 'Konya depremi' uyarısı: "Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen deprem hakkında  şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."

Konyada 4,2 büyüklüğünde deprem
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