Naci Görür'den Kütahya'daki depremlere ilişkin açıklama: "Bölge gerilim altında"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da art arda meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun."

Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/ATitF4gTzj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 25, 2025

AFAD verilerine göre, bu sabah 07:23'te Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkezde 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Depremler nedeniyle Simav ve çevre köylerde deprem nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.