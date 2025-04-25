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Naci Görür'den Kütahya'daki depremlere ilişkin açıklama: "Bölge gerilim altında"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da peş peşe yaşanan depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında" dedi.

Güncel
  • 25.04.2025 12:43
  • Giriş: 25.04.2025 12:43
  • Güncelleme: 25.04.2025 12:50
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Kütahya'daki depremlere ilişkin açıklama: "Bölge gerilim altında"
Fotoğraf: DepoPhotos

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'da art arda meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun."

AFAD verilerine göre, bu sabah 07:23'te Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkezde 3.9 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

Depremler nedeniyle Simav ve çevre köylerde deprem nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kütahyada peş peşe depremler!
Prof. Dr. Sözbilirden Kütahyadaki depreme ilişkin açıklama
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