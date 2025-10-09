Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası açıklama: 'Yeri ve yönü önemli' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02:54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Deprem, Kütahya ve çevresinde çok sayıda ilde hissedildi.

"İZMİR-AYDIN-BOZDAĞ HORSTU ÇOK ÖNEMLİDİR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklamada bulunan Görür, "İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir" diyerek “Depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir” ifadelerini kullandı.

Görür, şunları yazdı:

“Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.”