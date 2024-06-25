Naci Görür'den Manisa depreminin ardından uyarı: Hasarlı binalardan uzak durun

Naci Görür, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Hasarlı binalardan uzak durun" uyarısında bulundu.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Manisa’da 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD’ın açıklamasına göre, depremin 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Hasarlı binalardan uzak durunuz" uyarısında bulundu.

Görür, paylaşımında "Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar’a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa faylarin devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz, sevgi" ifadelerini kullandı.