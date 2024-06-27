Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz

Naci Görür, Gökçeada açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesini uyararak "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz" dedi.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'daki 4,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında dün saat 22:50'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre, depremin 15.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Görür, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için uyarıda bulunarak, "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz" dedi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi'nde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle."