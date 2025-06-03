Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama

Akdeniz'de saat 02:17'de merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 5.8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 yurttaşın etkilendiğini, 14 yaşındaki çocuğun ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda "Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Görür şunları söyledi:

"DUYURU: Bugünkü Muğla depreminin bize yansıması şöyle olmalıdır. Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı,öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğlayı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur. Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir. Sevgiyle."