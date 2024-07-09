Naci Görür'den Muğla depremi sonrası açıklama: Fay uzun süredir hareketli

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmaris'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Güney Ege Helen-Kıbrıs fayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun suredir hareketli" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, Depremin derinliğini 6.89 kilometre olarak açıkladı.

Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin güneyindeki fay zonu içerisinde" ifadelerini kullanan Görür, "Guney Ege Helen- Kibris fayi ve Plini-Strabo transform fayi nedeniyle uzun suredir hareketli" dedi.