Naci Görür'den 'Taş Yapı' açıklaması

Deprem bilimci Naci Görür, Taş Yapı isimli inşaat şirketinin reklam yüzü olmasına dair açıklama yaptı.

Görür, şirketten hiçkimseyi yakın zaman dek tanımadığını söyledi.

Görür, şunları söyledi:

"Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapının reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile. Ben insanı, sever ve sayarım. İnsanlara düşmanca yaklaşmam. Bana göre her insan kutsaldır. Nitekim Şişli’de 'Çocuklar için deprem farkındalığı' konusu açılınca ilgilendi. Çok sayıda deprem kitapları, defterler, boyalı kalem ve deprem çantası alıp dağıtacağını, konuşma için yer tahsisi ve duyuru yapacağını söyledi ve deprem farkındalığı için hiçbir şey beklemeden destek olacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik. Mesele bu kadar. İnsan sevgisi olmayan, düşmanlık duygusu içinde kıvranan kötü insanlar yalan yanlış bu işi karıştırıyorlar. Bana ne kim nereye ne yapmış, ne zaman yapmış, devletin işi. Resmi organlar ne yapmış bilemem. Bizim işimiz insanlarımız ölmesin. Deprem dirençli kentler oluşturalım. Ucuz kahramanlara ihtiyaç yok. Sevgiyle."