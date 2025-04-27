Naci Görür'den tepki: Yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım
Prof. Dr. Naci Görür, kendi isminin kullanılarak depremin HAARP teknolojisi ile üretileceği bir link dolaştırıldığını belirterek, "O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım" tepkisini gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada yayılan depremin HAARP teknolojisiyle çıktığına ilişkin olan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Naci Görür, kendi adının kullanılmasına da tepki gösterdi.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş" dedi.
Naci Görür, "O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş . O terbiyesin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2025