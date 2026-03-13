Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin açıklama

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini, 5'ten küçük artçılar yaşanabileceğini belirtti.

Güncel
  • 13.03.2026 12:25
  • Giriş: 13.03.2026 12:25
  • Güncelleme: 13.03.2026 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini belirten Naci Görür, 5'ten küçük artçılar yaşanabileceğini belirtti.

Görür, şunları kaydetti:

"Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın."

BirGün'e Abone Ol