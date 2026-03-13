Naci Görür'den Tokat depremine ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini belirten Naci Görür, 5'ten küçük artçılar yaşanabileceğini belirtti.

Görür, şunları kaydetti:

"Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın."