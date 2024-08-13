Naci Görür'den Türkiye'den de hissedilen Suriye depremi sonrası ilk açıklama

Naci Görür, Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen ve Hatay'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür, "Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deprem uzmanı Naci Görür söz konusu paylaşımında, “Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5’lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayı’nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayı’nın Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle."